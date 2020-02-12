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Как оформить наследство — пошаговая инструкция
Факты / Украина / Общество
Как оформить наследство — пошаговая инструкция

Все, что нужно знать об оформлении наследства, читайте в инструкции на сайте Факты ICTV.

ШАГ 1. Узнаем, можете ли вы получить наследство

Получение наследства не автоматическое. После смерти наследодателя каждый наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о согласии на принятие наследства.

Если вас указали в завещании, тогда соответствующая доля имущества переходит вам, а если завещания не было, тогда происходит процесс очередности родственников.

Наследники первой степени родства:

  • дети умершего (родные или усыновленные);
  • родители;
  • муж/жена.

Вторая степень родства:

  • братья, сестры;
  • дед, бабушка;
  • внук, внучка.

Родственники третьей очереди:

  • племянники;
  • тети, дяди.

Четвертая очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства.

Пятая очередь: другие родственники наследодателя, в частности иждивенцы.

ШАГ 2. Уточняем сроки оформления наследства

До 2018 года унаследовать имущество можно было в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Однако в закон внесли изменения, которые предусматривают возможность унаследовать имущество в течение шести месяцев с момента, как наследник узнал о своих правах на наследство.

ШАГ 3. Собираем документы для оформления наследства по завещанию

Чтобы вступить в наследство по завещанию, необходимо подать нотариусу следующий пакет документов:

  • свидетельство о смерти и справка о причинах смерти наследодателя;
  • документы о праве собственности на объекты недвижимости, которые входят в состав наследства;
  • паспорт и ИНН наследодателя;
  • при необходимости оценку наследственного имущества (если нужно уплатить налоги)
  • заявление о принятии наследства;
  • подтверждение родственных отношений (свидетельство о рождении/заключении брака/решение суда о факте совместного проживания);
  • завещание.

ШАГ 4. Оформляем наследство по завещанию

Завещание человек оформляет только лично и подписывает его в присутствии нотариуса. Затем этот документ вносят в электронную базу данных. В течение жизни можно писать бесчисленное количество завещаний, однако действующим будет последний заверенный документ.

К кому обращаться для оформления наследства?

Оформить наследство может, нотариус, работающий в пределах города/села, где в последнее время проживал наследодатель, или по месту нахождения недвижимого имущества.

Если по последнему месту жительства наследодателя действуют несколько нотариусов, то правом выбора специалиста наделен тот из наследников, кто первым обратится с заявлением.

ШАГ 5. Собираем документы для оформления наследства без завещания

Чтобы получить в собственность квартиру, дом или иное имущество, если не было составлено завещание, нужно собрать следующие документы:

  • заявление о принятии наследства по закону;
  • паспорт наследника, справка о присвоении индивидуального налогового номера;
  • свидетельство о смерти, выданное отделом регистрации актов гражданского состояния;
  • подтверждение родственных отношений (свидетельство о рождении/заключении брака/решение суда о факте совместного проживания);
  • документы, подтверждающие место открытия наследства;
  • справка о последнем месте жительства умершего (предоставляет ЖЭК);
  • домовая книга с записью о постоянном проживании умершего;
  • документ на наследуемое имущество (квартиру/дом/автомобиль).

ШАГ 6. Оформляем наследство без завещания

Наследство по закону – это когда наследодатель не оставил завещания. В таком случае наследство получают в соответствии с принятой законом очередности. Если наследников первой степени нет, право наследования переходит дальше.

Очередность указана в первом пункте.

Шаг 7. Оплачиваем госпошлину на наследство

Для уплаты государственной пошлины нотариус выдает квитанцию, которую следует оплатить в банке.

При вступлении в наследство, если возникли обязательства по уплате налога, наследник платит 5% от рыночной стоимости недвижимости. Наследник, который не является гражданином Украины, оплачивает налог по ставке 18%. Оплата военного сбора 1,5% обязательна в обоих случаях.

За выдачу свидетельства на наследство необходимо оплатить госпошлину – 34 грн. Услуги нотариуса оплачиваются по его тарифам.

От уплаты налогов при оформлении наследства в Украине освобождены наследники второй очереди.

ШАГ 8. Получаем свое наследство

Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается каждому наследнику отдельно с определением его доли в наследственном имуществе.

Выдача свидетельства о праве на наследство не имеет срока действия. Все – наследство ваше.

Фото: Pexels

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