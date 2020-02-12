ШАГ 1. Узнаем, можете ли вы получить наследство
Получение наследства не автоматическое. После смерти наследодателя каждый наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о согласии на принятие наследства.
Если вас указали в завещании, тогда соответствующая доля имущества переходит вам, а если завещания не было, тогда происходит процесс очередности родственников.
Наследники первой степени родства:
- дети умершего (родные или усыновленные);
- родители;
- муж/жена.
Вторая степень родства:
- братья, сестры;
- дед, бабушка;
- внук, внучка.
Родственники третьей очереди:
- племянники;
- тети, дяди.
Четвертая очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до момента открытия наследства.
Пятая очередь: другие родственники наследодателя, в частности иждивенцы.
ШАГ 2. Уточняем сроки оформления наследства
До 2018 года унаследовать имущество можно было в течение шести месяцев после смерти наследодателя. Однако в закон внесли изменения, которые предусматривают возможность унаследовать имущество в течение шести месяцев с момента, как наследник узнал о своих правах на наследство.
ШАГ 3. Собираем документы для оформления наследства по завещанию
Чтобы вступить в наследство по завещанию, необходимо подать нотариусу следующий пакет документов:
- свидетельство о смерти и справка о причинах смерти наследодателя;
- документы о праве собственности на объекты недвижимости, которые входят в состав наследства;
- паспорт и ИНН наследодателя;
- при необходимости оценку наследственного имущества (если нужно уплатить налоги)
- заявление о принятии наследства;
- подтверждение родственных отношений (свидетельство о рождении/заключении брака/решение суда о факте совместного проживания);
- завещание.
ШАГ 4. Оформляем наследство по завещанию
Завещание человек оформляет только лично и подписывает его в присутствии нотариуса. Затем этот документ вносят в электронную базу данных. В течение жизни можно писать бесчисленное количество завещаний, однако действующим будет последний заверенный документ.
К кому обращаться для оформления наследства?
Оформить наследство может, нотариус, работающий в пределах города/села, где в последнее время проживал наследодатель, или по месту нахождения недвижимого имущества.
Если по последнему месту жительства наследодателя действуют несколько нотариусов, то правом выбора специалиста наделен тот из наследников, кто первым обратится с заявлением.
ШАГ 5. Собираем документы для оформления наследства без завещания
Чтобы получить в собственность квартиру, дом или иное имущество, если не было составлено завещание, нужно собрать следующие документы:
- заявление о принятии наследства по закону;
- паспорт наследника, справка о присвоении индивидуального налогового номера;
- свидетельство о смерти, выданное отделом регистрации актов гражданского состояния;
- подтверждение родственных отношений (свидетельство о рождении/заключении брака/решение суда о факте совместного проживания);
- документы, подтверждающие место открытия наследства;
- справка о последнем месте жительства умершего (предоставляет ЖЭК);
- домовая книга с записью о постоянном проживании умершего;
- документ на наследуемое имущество (квартиру/дом/автомобиль).
ШАГ 6. Оформляем наследство без завещания
Наследство по закону – это когда наследодатель не оставил завещания. В таком случае наследство получают в соответствии с принятой законом очередности. Если наследников первой степени нет, право наследования переходит дальше.
Очередность указана в первом пункте.
Шаг 7. Оплачиваем госпошлину на наследство
Для уплаты государственной пошлины нотариус выдает квитанцию, которую следует оплатить в банке.
При вступлении в наследство, если возникли обязательства по уплате налога, наследник платит 5% от рыночной стоимости недвижимости. Наследник, который не является гражданином Украины, оплачивает налог по ставке 18%. Оплата военного сбора 1,5% обязательна в обоих случаях.
За выдачу свидетельства на наследство необходимо оплатить госпошлину – 34 грн. Услуги нотариуса оплачиваются по его тарифам.
От уплаты налогов при оформлении наследства в Украине освобождены наследники второй очереди.
ШАГ 8. Получаем свое наследство
Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается каждому наследнику отдельно с определением его доли в наследственном имуществе.
Выдача свидетельства о праве на наследство не имеет срока действия. Все – наследство ваше.