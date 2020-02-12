Завещание человек оформляет только лично и подписывает его в присутствии нотариуса. Затем этот документ вносят в электронную базу данных. В течение жизни можно писать бесчисленное количество завещаний, однако действующим будет последний заверенный документ.

К кому обращаться для оформления наследства?

Оформить наследство может, нотариус, работающий в пределах города/села, где в последнее время проживал наследодатель, или по месту нахождения недвижимого имущества.

Если по последнему месту жительства наследодателя действуют несколько нотариусов, то правом выбора специалиста наделен тот из наследников, кто первым обратится с заявлением.