Як оформити спадок, якщо немає заповіту

Грудень, 30 в 17:33

Кожна людина має право написати заповіт на своє майно. Аби заповіт увійшов в силу, він має бути нотаріально завірений та внесений у базу.

Проте, якщо людина не написала заповіт, її рідні можуть вступити у спадок за законом.

Як оформити спадок без заповіту, далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як оформити спадок, якщо частина майна була передана заповітом

Власник майна має право скласти заповіт як на усю спадщину, так і на його частину. Це передбачено частиною 2 статті 1236 Цивільного кодексу України.

У Міністерстві юстиції пояснили, як спадкується саме неохопленим заповітом майна.

– Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємців за законом, яким інша частина спадщини була передана за заповітом, – йдеться у статті 1245 ЦК.

Тобто така спадщина відкривається на користь спадкоємців за заповітом і за законом. У випадку їх відсутності майно переходить до територіальної громади (стаття 1277 ЦК).

Водночас оскільки спадкування за заповітом і за законом розглядаються як окремі та цілком самостійні, у разі, якщо одна людина претендує на майно одночасно за обома підставами, прийняття спадщини за заповітом не означає, що останній позбавляється права на спадкування за законом.

Отримання спадку відбувається не автоматично. Після смерті спадкодавця кожен спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про згоду на прийняття спадку.

Все, що потрібно знати про оформлення спадку, читайте в інструкції на сайті Факти ICTV.

Як оформити спадок без заповіту

Спадок за законом – це коли спадкодавець не залишив заповіту. В такому разі спадок отримують відповідно до ухваленої законом черговості.

Якщо вас вказали у заповіті, тоді відповідна частка майна переходить вам, а якщо заповіту не було, тоді відбувається процес черговості родичів.

Спадкоємці першого ступеня споріднення:

діти померлого (рідні чи усиновлені);

батьки;

чоловік/дружина.

Другий ступінь споріднення:

брати, сестри;

дід, бабуся;

онук, онучка.

Родичі третьої черги:

племінники;

тітки, дядьки.

Четверта черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менше п’яти років до моменту відкриття спадку.

П’ята черга: інші родичі спадкодавця, зокрема утриманці.

Якщо спадкоємців першого ступеня немає – успадкують родичі другого ступеня та інші. Беремо зібрані документи та йдемо до юриста.

Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.

Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.