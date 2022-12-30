ШАГ 1. Определяем, кто из переселенцев может получать пенсию в Украине
Если вы достигли 60-летнего возраста в 2023 году и имеете не менее 30 лет страхового стажа – вы приобрели право на пенсию по возрасту.
Право на пенсию имеют все граждане после 60 лет с соответствующим стажем работы, а также переселенцы со справкой ВПЛ — справкой внутренне перемещенного лица. На украинском — ВПО (внутрішньо-переміщена особа)
ШАГ 2. Собираем пакет документов
Для назначения пенсии переселенцам необходимо собрать такой пакет документов:
- Заявление о назначении пенсии.
- Копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
- Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании.
- Документы о стаже.
- Индивидуальные сведения о застрахованном лице (за период работы или справка о заработной плате).
- Документы, удостоверяющие особый статус лица (например, удостоверение участника боевых действий) – при необходимости.
- Две фотографии 2,5×3.
Шаг 3. Подаем необходимые документы в Пенсионный фонд
Собранный пакет всех необходимых документов, удостоверений, заявлений и фото можно подать в любое управление ПФ, независимо от фактического места проживания.
Полный перечень управлений Пенсионного фонда Украины с адресами здесь.
Кстати, оформить пенсию можно не выходя из дома.
Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в онлайн-режиме примет пакет документов, которые перед этим необходимо будет отсканировать и сохранить.
Также пенсионер должен обладать собственной и, главное, заверенной электронной подписью.
Обратите внимание! Для оформления заявления на назначение пенсии онлайн необходима регистрация на сайте.
Поэтому, чтобы подать заявление на оформление пенсии, необходимо:
- Войдите в личный кабинет на Электронном портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи.
- Найдите и выберите пункт Все услуги — Заявление на назначение пенсии.
- Заполните необходимые поля заявления — укажите персональные, адресные и контактные данные, документы, удостоверяющие личность.
- Ответьте на вопросы в анкете и загрузите скан-копии необходимых документов.
- На экране появится сформированное заявление, внимательно просмотрите его.
- Если все данные указаны верно, подпишите заявление КЭП и отправьте в ПФУ.
Результаты обработки обращения будут отображены в личном кабинете во вкладке Мои сообщения.
Также пенсионеры могут подать заявку на оформление пенсии через портал Дія.
ШАГ 4. Ждем назначения пенсии
После того как Пенсионный фонд принял личное обращение переселенца-пенсионера, решающее слово предоставляется комиссиям при государственных администрациях.
На заседании таких комиссий происходит обсуждение назначений (или восстановлений) пенсионных выплат для внутренне перемещенных лиц.