Как оформить пенсию переселенцам в Украине

Все пенсионеры, которые после начала полномасштабной войны оказались на неподконтрольной территории, могут получать социальные выплаты в Украине.

Получив статус внутренне перемещенных лиц, жители временно оккупированных территорий могут рассчитывать на украинские пенсии.

Самое главное о пенсиях переселенцам, и какие документы нужно собрать, чтобы оформить пенсию в Украине беженцу, рассказывают Факты ICTV.