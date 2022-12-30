Як оформити пенсію переселенцям в Україні

Усі пенсіонери, які після початку повномасштабної війни опинилися на непідконтрольній території, можуть отримувати соціальні виплати в Україні.

Отримавши статус внутрішньо переміщених осіб, мешканці тимчасово окупованих територій можуть розраховувати на українські пенсії.

Найголовніше про пенсії переселенцям, та які документи потрібно зібрати, щоб оформити пенсію в Україні біженцю, розповідають Факти ICTV.