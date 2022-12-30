КРОК 1. Визначаємо, хто з переселенців може отримувати пенсію в Україні
Якщо ви досягли 60-річного віку в 2023 році та маєте не менше 30 років страхового стажу – ви набули право на пенсію за віком.
Право на пенсію в Україні мають усі громадяни після 60 років з відповідним стажем роботи, а також переселенці із довідкою ВПО – довідкою внутрішньо-переміщеної особи.
КРОК 2. Збираємо пакет документів
Для призначення пенсії переселенцям необхідно зібрати такий пакет документів:
- Заяву про призначення пенсії.
- Копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
- Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
- Документи про стаж.
- Індивідуальні відомості про застраховану особу (за період роботи чи довідка про заробітну плату).
- Документи, що засвідчують особливий статус особи (наприклад, посвідчення учасника бойових дій) – за необхідності.
- Дві фотокартки 2,5×3.
КРОК 3. Подаємо необхідні документи до Пенсійного фонду
Зібраний пакет усіх необхідних документів, посвідчень, заяв та фото можна подати у будь-яке управління ПФ, незалежно від фактичного місця проживання.
Повний перелік управлінь Пенсійного фонду України з адресами тут.
До речі, оформити пенсію можна не виходячи з дому.
Портал електронних послуг Пенсійного фонду України в онлайн-режимі прийме пакет документів, які перед цим необхідно буде відсканувати та зберегти.
Також пенсіонер має володіти власним і, головне, завіреним електронним підписом.
Зверніть увагу! Для оформлення заяви на призначення пенсії онлайн необхідна реєстрація на сайті.
Отож, щоб подати заяву на оформлення пенсії за віком, необхідно:
- Увійдіть до особистого кабінету на Електронному порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
- Знайдіть та оберіть пункт Всі послуги – Заява на призначення пенсії.
- Заповніть необхідні поля заяви – вкажіть персональні, адресні та контактні дані, документи, що посвідчують особу.
- Дайте відповідь на запитання в анкеті та завантажте скан-копії необхідних документів.
- На екрані з’явиться сформована заява, уважно перегляньте її.
- Якщо всі дані вказані вірно, підпишіть заяву КЕП та відправте до ПФУ.
Результати опрацювання звернення будуть відображені в особистому кабінеті у вкладці Мої повідомлення.
Також пенсіонери можуть подати заявку на оформлення пенсії через портал Дія.
КРОК 4. Чекаємо на призначення пенсії
Після того як Пенсійний фонд прийняв особисте звернення переселенця-пенсіонера, вирішальне слово надається комісіям при державних адміністраціях.
На засідання таких комісій відбувається обговорення призначень (або відновлення) пенсійних виплат для внутрішньо переміщених осіб.