Декабрь, 31 в 9:31

Сегодня всех украинцев интересует, что же будет с комендантским часом на Новый год 2023. Некоторые руководители ОВА уже объявили, что никаких изменений вводить не собираются, другие — еще в раздумьях.

Факты ICTV узнавали, каким будет комендантский час в Харькове на Новый год 2023.

Новогодняя ночь 2023 в Харькове: каким будет комендантский час

Сейчас руководство Харьковской области рассматривает несколько вариантов комендантского часа на новогоднюю ночь 2023.

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31 декабря и 1 января комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.

Или

Круглосуточный запрет на посещение общественных мест.

— С высокой вероятностью будет запрещено использование пиротехники. Относительно комендантского часа на Новый год – рассматриваются разные варианты: или комендантский час на сутки, как это было на День Независимости, или оставить как есть: с 23:00 до 5:00, – отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона сообщил, что в городе не планируют отменять или усиливать комендантский час на новогодние праздники.

— Есть определенные требования, которые предъявляет нам сейчас военное время. И поэтому была проведена консультация с правоохранительными органами, с нашими военными, героическими военными, и пришли к такому выводу, что сейчас нерационально будет менять комендантский час. Поэтому комендантский час на Рождество и новогодние праздники будет таким, как в настоящее время, – отметил Терехов.

Напомним, комендантский час на Харьковщине длится с 23:00 до 05:00. В эти часы запрещено находиться на улице и в других общественных местах без специальных пропусков. Движение транспортных средств тоже запрещено.