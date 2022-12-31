Грудень, 31 в 9:31

Сьогодні усіх українців цікавить, що ж буде з комендантською годиною на Новий рік 2023. Деякі керівники ОВА вже оголосили, що жодних змін впроваджувати не збираються, інші – ще в роздумах.

Факти ICTV дізналися, якою буде комендантська година у Харкові на Новий рік 2023.

Новорічна ніч 2023 у Харкові: якою буде комендантська година

Наразі керівництво Харківської області розглядає кілька варіантів комендантської години на новорічну ніч 2023.

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31 грудня та 1 січня комендантська діятиме з 23:00 до 05:00.

Або

Цілодобова заборона відвідування громадських місць.

– З високою ймовірністю буде заборонено використання піротехніки. Щодо комендантської години на Новий рік – розглядаються різні варіанти: або комендантська година на добу, як це було на День Незалежності, або залишити як є: з 23:00 до 5:00, – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час пресконференції.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону повідомив, що в місті не планують скасовувати чи посилювати комендантську годину на новорічні свята.

– Є певні вимоги, які висуває нам зараз воєнний час. І тому була проведена консультація із правоохоронними органами, з нашими військовими, героїчними військовими, і дійшли такого висновку, що зараз нераціонально буде змінювати комендантську годину. Тому комендантська година на Різдво та новорічні свята буде такою, як є на теперішній час, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, комендантська година на Харківщині триває з 23:00 до 05:00. У ці години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток. Рух транспортних засобів теж заборонений.