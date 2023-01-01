Спецтрибунал по РФ нужно создать сейчас и не ждать конца войны — Матвийчук

Январь, 01 в 16:14

Международный трибунал по России необходимо создать сейчас и не ждать окончания войны и победы Украины.

Об этом в интервью агентству Укринформ заявила глава организации Центр гражданских свобод, которая в 2022 году получила Нобелевскую премию мира, Александра Матвийчук.

— Мы не должны ждать до окончания войны, а я скажу — нашей победы, не должны ждать. Должны делать все необходимые действия сейчас, потому что мир до сих пор смотрит через призму Нюрнбергского трибунала. Я напомню, что это суд, который был создан победителями над проигравшим нацистским режимом. Но право не должно зависеть от крепости авторитарных режимов, — подчеркнула Матвийчук.

По ее словам, создание спецтрибунала — это важная идея, потому что у нас есть четыре международных преступления: преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

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В то же время она отметила, что когда речь идет о преступлении агрессии, то нет ни одной международной инстанции, которая сейчас имеет юрисдикцию над этим преступлением.

— По сути, у нас есть очевидный пробел ответственности. Ее нужно заполнить и создать дополнительный механизм. И есть модель специального трибунала по агрессии, продвигаемая Украиной.

Правозащитница сообщила, что входит в сформированную президентом Владимиром Зеленским рабочую группу по созданию специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Матвийчук рассказала, что у нее была встреча с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Матвийчук объяснила, что по словам Хана, рассмотрение вопроса агрессии – почему его суд не имеет на это юрисдикции – зависит от решений государств-участников Римского устава, и что это решение нужно изменить и как-то переговорить.

– Но это может занять годы. А правосудие не должно ждать. Ибо, когда оно будет настолько отложено во времени, что жертвы не доживают, то, простите, это не правосудие, — подчеркнула Матвийчук.

Поэтому сейчас проходит дискуссия с другими мощными игроками на международной арене, чтобы убедить президента Франции и всех других глав государств, что дополнительные механизмы — не конкуренция Международному уголовному суду.