Спецтрибунал щодо РФ потрібно створити зараз і не чекати кінця війни – Матвійчук

Січень, 01 в 16:14

Міжнародний трибунал щодо Росії необхідно створити зараз і не чекати закінчення війни та перемоги України.

Про це в інтерв’ю агентству Укрінформ заявила голова організації Центр громадянських свобод, яка у 2022 році отримала Нобелівську премію миру, Олександра Матвійчук.

— Ми не маємо чекати до закінчення війни, а я скажу – нашої перемоги, не маємо чекати. Маємо робити всі необхідні дії зараз, тому що світ досі дивиться через призму Нюрнберзького трибуналу. Я нагадаю, що це суд, який був створений переможцями над нацистським режимом, що програв. Але право не має залежати від міцності авторитарних режимів, – наголосила Матвійчук.

За її словами, створення спецтрибуналу – це важлива ідея, тому що у нас є чотири міжнародні злочини: злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності і геноцид.

Зараз дивляться

Водночас, вона зазначила, що коли йдеться про злочин агресії, то немає жодної міжнародної інстанції, яка зараз має юрисдикцію над цим злочином.

— По суті, у нас є очевидна прогалина відповідальності. Її треба заповнити і треба створити додатковий механізм. І є модель спеціального трибуналу по агресії, яку просуває Україна.

Правозахисниця повідомила, що входить у сформовану президентом Володимиром Зеленським робочу групу зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України. Матвійчук розповіла, що у неї була зустріч із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Матвійчук пояснила, що за словами Хана, розгляд питання агресії – чому його суд не має на це юрисдикції – залежить від рішень держав-учасниць Римського статуту, і що це рішення треба змінити і якось передомовитися.

— Але це може зайняти роки. А правосуддя не має чекати. Бо, коли воно буде настільки відкладене в часі, що жертви не доживають, то, вибачте, це – не правосуддя, – підкреслила Матвійчук.

Тому наразі відбувається дискусія з іншими потужними гравцями на міжнародній арені, щоб переконати президента Франції, і всіх інших очільників держав, що додаткові механізми – не є конкуренцією Міжнародному кримінальному суду.