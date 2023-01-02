В Херсоне осталось менее 20% довоенного населения

Январь, 02 в 21:01

В конце февраля 2022 года в Херсоне проживало около 330 тыс. человек, сейчас население города сократилось до 50-60 тысяч, то есть осталось менее 20% довоенных жителей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

По его словам, среди тех, кто остался — преимущественно маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить выехать.

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— Есть и такие, которые просто остаются, потому что считают это нормой, — объяснил Плетенчук.

В то же время он призвал херсонцев эвакуироваться, поскольку оккупанты целенаправленно обстреливают места массового скопления людей — рынки, магазины и т. п.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 313-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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