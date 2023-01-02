У Херсоні залишилося менше 20% довоєнного населення

Січень, 02 в 21:01

Наприкінці лютого 2022 року у Херсоні мешкало близько 330 тис. людей, наразі населення міста скоротилося до 50-60 тисяч, тобто залишилося менше 20% довоєнних жителів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсону Дмитро Плетенчук.

За його словами, серед тих, хто лишився – переважно маломобільні групи громадян або соціально незахищені категорії населення, які не можуть собі дозволити виїхати.

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– Є й такі, які просто залишаються, тому що вважають це нормою, – пояснив Плетенчук.

Водночас він закликав херсонців евакуюватися, оскільки окупанти цілеспрямовано обстрілюють місця масового скупчення людей – ринки, магазини тощо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 313-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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