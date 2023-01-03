На острове Большой Потемкинский установили украинский флаг, но говорить об освобождении рано, – Гуменюк
Говорить о полном освобождении Великого Потемкинского острова вблизи Херсона пока рано.
Об этом в эфире телемарафона заявила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
Так она прокомментировала информацию про остров, которую распространяют в соцсетях.
Наталья Гуменюк подтвердила, что наши военные установили государственный флаг на острове.
– Установка флага – это сигнал для врага, что Силы обороны работают, что земля наша, что это все — Украина. Кроме того, это напоминание оккупантам о необратимости всех процессов, запланированных Вооруженными силами Украины, — заявила представитель Сил обороны Юга.
Однако говорить о возвращении острова под полный контроль Украины еще рано.
— Нужно отдавать себе отчет, что такие заявления (сообщения в соцсетях – Ред.) могут повлиять на развитие дальнейшей ситуации. Заметьте, военные говорят, что установлен флаг – не говорят об освобождении, – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Ранее нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко рассказал об освобождении острова Большой Потемкинский между левым и правым берегом Днепра возле Херсона.
Фото: ОК Південь