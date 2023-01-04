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Маємо конкретні успіхи: Арестович розповів, що відбувається на острові Великий Потьомкінський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Маємо конкретні успіхи: Арестович розповів, що відбувається на острові Великий Потьомкінський
Фото: Pexels

У Херсонській області українські військові повісили державний синьо-жовтий прапор над островом Великий Потьомкінський. Радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що там відбувається зараз.

– Херсонщина. Там є такий острів Великий Потьомкінський. Ми говорили, що російські війська туди перекинули, десь два батальйони. Вчора там українські військові поставили прапор.

Питання: що зробили з двома російськими батальйонами? Немає двох російських батальйонів. Так, це залишилося в тіні того, що відбувається. Про це спочатку ніхто не говорив, але вони були, а тепер – ні.

За його словами, українські військові повісили прапор України над островом, однак там усе ще тривають обстріли з боку російських загарбників.

Зараз дивляться

– Ми не зайняли цей острів, та й немає сенсу його займати, інакше на наших чекає така ж доля. Але над Дніпром прапор України, і цього достатньо. Херсонська область є зоною дуже активних перестрілок з обох сторін. Вони луплять по нас, ми лупимо по них, і маємо конкретні успіхи.

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Джерело: Фейгін Live

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