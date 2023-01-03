Январь, 03 в 17:02

В Минцифре сообщают, что передали провайдерам батареи SBL, благодаря которым тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10-12 ч после отключения света.

– Минцифра совместно с eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL. Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям быть на связи с родными и знать последние новости, – говорится в сообщении.

Отмечается, что батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины, однако в основном речь идет о Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Отмечается, что это регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.