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Факты / Україна / Общество

У жителей шести областей будет интернет от 10 до 12 часов после отключения света – Минцифры

Анастасия Гевко, редактор ленты
У жителей шести областей будет интернет от 10 до 12 часов после отключения света – Минцифры

В Минцифре сообщают, что передали провайдерам батареи SBL, благодаря которым тысячи украинцев будут иметь интернет в течение 10-12 ч после отключения света.

– Минцифра совместно с eQualitie передали провайдерам 172 батареи SBL. Это поможет им питать интернет-сети, пока нет электричества, а людям быть на связи с родными и знать последние новости, – говорится в сообщении.

Отмечается, что батареи получили 29 провайдеров из всех областей Украины, однако в основном речь идет о Харьковской, Донецкой, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Отмечается, что это регионы, которые испытывают наибольшие трудности с интернетом из-за обесточивания.

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