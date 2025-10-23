Россия регулярно наносит удары по объектам критической инфраструктуры, в том числе по энергосистеме. В результате в Украине могут возникать перебои с электроэнергией, интернетом и мобильной связью.

Как получить интернет без света и как найти провайдера — читайте в нашем материале.

Для того чтобы украинцы могли пользоваться интернетом во время отключения электроэнергии, нужно следовать инструкции:

Пользоваться мобильным трафиком ответственно. Избегайте видеоконтента и отключите в настройках телефона автоматическую загрузку видео и фото в мессенджерах.

Используйте смс-сообщения, ведь так вы создадите небольшую нагрузку на сеть.

Чаще всего выделяют несколько главных причин, почему возникают проблемы со связью:

перегрузка сетей из-за того, что трафик повышен;

разрядка аккумуляторных батарей (резервных) на базовых станциях.

Как оставаться на связи без света:

приобретите пауэрбанк и подумайте о покупке источников бесперебойного питания;

если используете мобильный интернет, можно обзавестись внешней антенной и мобильным 4G-роутером;

если ваш провайдер пользуется технологией xPON, а в дом проведен оптический кабель, можно установить аккумуляторную батарею или блок бесперебойного питания для оптического приемника и роутера.

Какие провайдеры работают без электроэнергии

Оставаться на связи во время отключения света возможно, если подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON. Это обеспечит бесперебойный доступ к сети в течение 72 часов во время отсутствия света.

xPON — это одна из самых эффективных и наиболее устойчивых оптоволоконных технологий. Она способна обеспечить устойчивым интернет-доступом на длительное время при отключении электроэнергии.

Узнать поддерживают ли провайдеры, обслуживающие ваш дом, технологию xPON, можно на интерактивной карте.

Если такие операторы отсутствуют, нужно найти ближайшего провайдера, который работает с PON, и подать заявку на подключение.

Также при отключениях электроэнергии можно воспользоваться следующими вариантами:

скоростной оптический интернет от Укртелекома

спутниковым интернетом от Датагруп

Starlink

Если нет света и интернета вообще, узнать, например, о воздушной тревоге можно благодаря программе Радио. Она есть на многих смартфонах.

Чтобы поймать сигнал, нужно использовать проводные наушники.

