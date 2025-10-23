Интернет без света: какие провайдеры работают без электроэнергии
Россия регулярно наносит удары по объектам критической инфраструктуры, в том числе по энергосистеме. В результате в Украине могут возникать перебои с электроэнергией, интернетом и мобильной связью.
Как получить интернет без света и как найти провайдера — читайте в нашем материале.
Для того чтобы украинцы могли пользоваться интернетом во время отключения электроэнергии, нужно следовать инструкции:
- Пользоваться мобильным трафиком ответственно. Избегайте видеоконтента и отключите в настройках телефона автоматическую загрузку видео и фото в мессенджерах.
- Используйте смс-сообщения, ведь так вы создадите небольшую нагрузку на сеть.
Чаще всего выделяют несколько главных причин, почему возникают проблемы со связью:
- перегрузка сетей из-за того, что трафик повышен;
- разрядка аккумуляторных батарей (резервных) на базовых станциях.
Как оставаться на связи без света:
- приобретите пауэрбанк и подумайте о покупке источников бесперебойного питания;
- если используете мобильный интернет, можно обзавестись внешней антенной и мобильным 4G-роутером;
- если ваш провайдер пользуется технологией xPON, а в дом проведен оптический кабель, можно установить аккумуляторную батарею или блок бесперебойного питания для оптического приемника и роутера.
Какие провайдеры работают без электроэнергии
Оставаться на связи во время отключения света возможно, если подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON. Это обеспечит бесперебойный доступ к сети в течение 72 часов во время отсутствия света.
xPON — это одна из самых эффективных и наиболее устойчивых оптоволоконных технологий. Она способна обеспечить устойчивым интернет-доступом на длительное время при отключении электроэнергии.
Узнать поддерживают ли провайдеры, обслуживающие ваш дом, технологию xPON, можно на интерактивной карте.
Если такие операторы отсутствуют, нужно найти ближайшего провайдера, который работает с PON, и подать заявку на подключение.
Также при отключениях электроэнергии можно воспользоваться следующими вариантами:
- скоростной оптический интернет от Укртелекома;
- спутниковым интернетом от Датагруп;
- Starlink.
Если нет света и интернета вообще, узнать, например, о воздушной тревоге можно благодаря программе Радио. Она есть на многих смартфонах.
Чтобы поймать сигнал, нужно использовать проводные наушники.