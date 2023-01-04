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Факты / Україна / Общество

Сейчас отключения электроэнергии короче, чем неделю назад — Герус

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Фото: Unsplash

Для энергетики имеет значение каждый градус Цельсия, поскольку это влияет на увеличение или уменьшение потребления электроэнергии.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

— Если становится холоднее на один градус, уже идет увеличение потребления электроэнергии. Уже сегодня потребление электроэнергии по стране больше, чем было вчера и позавчера. Конечно, ожидается рост потребления электроэнергии – особенно в пятницу.

В настоящее время актуальна экономия особенно в вечерние часы. Потому что чем больше мы сможем сэкономить, тем меньше придется отключать.

В то же время Герус отметил, что те отключения, которые есть сегодня, короче, чем были неделю назад.

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В НЭК Укрэнерго сообщили 4 января, что в Украине растет потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00.

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