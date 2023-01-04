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Факти / Україна / Суспільство

Наразі відключення електроенергії коротші, ніж тиждень тому – Герус

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Фото: Unsplash

Для енергетики має значення кожен градус Цельсія, оскільки від цього залежить збільшення або зменшення споживання електроенергії.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.

— Якщо стає холодніше на один градус, вже йде збільшення споживання електроенергії. Вже сьогодні споживання електроенергії по країні більше, аніж було вчора та позавчора. Звичайно, що очікується зростання споживання електроенергії – особливо у п’ятницю.

Наразі є актуальною економія особливо у вечірні години. Тому що чим більше ми зможемо зекономити, тим менше доведеться здійснювати якісь відключення.

Водночас Герус зазначив, що ті відключення, які є сьогодні, коротші, ніж були тиждень тому.

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В НЕК Укренерго повідомили 4 січня, що в Україні зростає споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 24:00.

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