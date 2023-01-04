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Факты / Україна / Общество

В Украине растет потребление электроэнергии из-за активности бизнеса после праздников — Укрэнерго

Валентина Чорна, редактор ленты
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

В среду, 4 января, в Украине растет потребление электроэнергии из-за постепенного снижения температуры и активизации работы бизнеса после праздничных дней.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 24:00.

В НЭК Укрэнерго напомнили, что превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений.

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– В прифронтовых регионах на Востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Ремонтные работы и восстановление питания будут проведены сразу после получения соответствующих военных разрешений, — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что в результате 11 ракетных и 14 беспилотных атак врага повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные. Восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени.

– Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные россиянами энергообъекты для обеспечения питания потребителей и повышения его надежности. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно, — призвали в компании.

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