Муниципальная няня-2023: правительство увеличило выплаты почти втрое

Январь, 06 в 18:09

Кабмин увеличил выплаты за услугу по уходу за ребенком в возрасте до трех лет под названием Муниципальная няня с 2 272 грн до 6 700 грн.

Кроме того, постановлением правительства №1474 от 30 декабря 2022 года определено, что компенсация услуги предоставляется в случае ухода за ребенком с инвалидностью или же если один из родителей или опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.

В Минсоцполитики объяснили, что размер компенсации услуги увеличен с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года.

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Изменились также отдельные условия предоставления услуги Муниципальная няня. Это означает, что до конца января 2023 года родители или опекуны, которые получают возмещение стоимости такой услуги, должны подтвердить свое право на такую компенсацию.

— Для этого нужно подать соответствующим структурным подразделениям по вопросам соцзащиты документы, предусмотренные Порядком возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет Муниципальная няня, утвержденным постановлением Кабмина от 30.01.2019 №8, — рассказали в Минсоцполитики.

Услугу по уходу за ребенком в возрасте до трех лет Муниципальная няня ввели в Украине с 1 января 2019 года.

Родители детей в возрасте до трех лет имеют право официально нанять для них няню, а государство ежемесячно будет компенсировать выплаты за ее работу.

Право на возмещение стоимости муниципальной няни имеют, в частности, граждане Украины, а также иностранцы без гражданства, которые являются родителями (усыновителями) или опекунами ребенка в возрасте до трех лет. Кроме того, они должны на законных основаниях проживать на украинской территории.