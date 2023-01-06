Муніципальна няня-2023: уряд збільшив виплати майже втричі

Січень, 06 в 18:09

Кабмін збільшив виплати за послугу з догляду за дитиною віком до трьох років під назвою Муніципальна няня з 2 272 грн до 6 700 грн.

Окрім того, постановою уряду №1474 від 30 грудня 2022 року визначено, що компенсація послуги надається у разі догляду за дитиною з інвалідністю або ж якщо один із батьків чи опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи.

У Мінсоцполітики пояснили, що розмір компенсації послуги збільшено з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

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Змінилися також окремі умови надання послуги Муніципальна няня. Це означає, що до кінця січня 2023 року батьки чи опікуни, які отримують відшкодування вартості такої послуги, повинні підтвердити своє право на таку компенсацію.

– Для цього потрібно подати відповідним структурним підрозділам з питань соцзахисту документи, передбачені Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років Муніципальна няня, затвердженим постановою Кабміну від 30.01.2019 №8, – розповіли в Мінсоцполітики.

Послугу з догляду за дитиною віком до трьох років Муніципальна няня запровадили в Україні з 1 січня 2019 року.

Батьки дітей віком до трьох років мають право офіційно найняти для них няню, а держава щомісяця компенсуватиме виплати за її роботу.

Право на відшкодування вартості муніципальної няні мають, зокрема, громадяни України, а також іноземці без громадянства, які є батьками (усиновлювачами) або опікунами дитини віком до трьох років. Крім того, вони мають на законних підставах проживати на українській території.