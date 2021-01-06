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Факты / Украина / Общество
Как оформить муниципальную няню: что нужно и куда обращаться

Как оформить муниципальную няню: что нужно и куда обращаться

Что такое программа Муниципальная няня, кто может принять участие, какие документы нужны для оформления и многое другое — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое услуга Муниципальная няня?

Муниципальная няня — это социальная программа государства, с помощью которой правительство частично возмещает родителям услуги няни, которая ухаживает за детьми в возрасте до трех лет.

Почему Муниципальная няня — это выгодно?

Для няни:

Официальность — это главный лозунг. Родители и няня заключают трудовой договор, посредством которого человек имеет право на субсидии и трудовой стаж. Также договор предоставляет защиту перед законом.

Для родителей:

  • Государство частично оплачивает няню для вашего ребенка, что позволит не только сэкономить ваши деньги, но и драгоценное время.
  • Безопасность — сотрудничество по официальному договору, где вы прописываете все требования, выгодные обеим сторонам, дает вам защиту и юридическое воздействие со стороны закона.
  • Декретные выплаты и отпуск по уходу за ребенком не влияют на размер денежной компенсации. Другие социальные выплаты семье тоже остаются.
  • Возмещение осуществляется на каждого ребенка отдельно.

Кто может принять участие в программе Муниципальная няня?

Родители или опекуны с детьми до трех лет при условии занятости каждого из них имеют право воспользоваться услугой. Исключения составляют родители, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и семьи, в которых одновременно родилось более трое детей.

Также компенсация предоставляется, если один или оба из родителей (опекунов) не занятые и являются лицами с инвалидностью I или II группы.

НЕ могут воспользоваться Муниципальной няней те, кто работает воспитателями детских садов.

Какой размер компенсации по программе Муниципальная няня?

Размер компенсации составляет два прожиточных минимума на детей в возрасте до шести лет. В 2021 году прожиточный минимум — 1 921 грн, то есть размер выплаты 3 842 грн.

Сколько стоит оформление?

Услуга Муниципальная няня — бесплатная.

Какие документы нужны для оформления?

  1. Паспорт со всеми данными и идентификационный код (оригинал и копия);
  2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
  3. Документ, удостоверяющий проживание на территории Украины — для иностранцев;
  4. Решение об установлении опеки над ребенком — для приемных родителей (оригинал и копия);
  5. Заявление о предоставлении компенсации услуги Муниципальная няня и перечислении средств должно состоять из двух частей (образец заявления предоставляют в отделении управления социальной защиты населения);
  6. Договор, заключенный между родителями и няней (оригинал и копия);
  7. Документ, подтверждающий оплату услуги няни — чек, квитанция (копия).

Как получить услугу?

Все необходимые документы можно подать через официальный сайт — gov.ua.

Если вы оформили все документы и подали их, то результат решения о назначении компенсации вы получите в течение 10-и рабочих дней с даты поступления документов. А установление суммы денежной компенсации осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия этого решения.

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