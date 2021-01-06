Как оформить муниципальную няню: что нужно и куда обращаться

Что такое услуга Муниципальная няня?
Муниципальная няня — это социальная программа государства, с помощью которой правительство частично возмещает родителям услуги няни, которая ухаживает за детьми в возрасте до трех лет.
Почему Муниципальная няня — это выгодно?
Для няни:
Официальность — это главный лозунг. Родители и няня заключают трудовой договор, посредством которого человек имеет право на субсидии и трудовой стаж. Также договор предоставляет защиту перед законом.
Для родителей:
- Государство частично оплачивает няню для вашего ребенка, что позволит не только сэкономить ваши деньги, но и драгоценное время.
- Безопасность — сотрудничество по официальному договору, где вы прописываете все требования, выгодные обеим сторонам, дает вам защиту и юридическое воздействие со стороны закона.
- Декретные выплаты и отпуск по уходу за ребенком не влияют на размер денежной компенсации. Другие социальные выплаты семье тоже остаются.
- Возмещение осуществляется на каждого ребенка отдельно.
Кто может принять участие в программе Муниципальная няня?
Родители или опекуны с детьми до трех лет при условии занятости каждого из них имеют право воспользоваться услугой. Исключения составляют родители, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и семьи, в которых одновременно родилось более трое детей.
Также компенсация предоставляется, если один или оба из родителей (опекунов) не занятые и являются лицами с инвалидностью I или II группы.
НЕ могут воспользоваться Муниципальной няней те, кто работает воспитателями детских садов.
Какой размер компенсации по программе Муниципальная няня?
Размер компенсации составляет два прожиточных минимума на детей в возрасте до шести лет. В 2021 году прожиточный минимум — 1 921 грн, то есть размер выплаты 3 842 грн.
Сколько стоит оформление?
Услуга Муниципальная няня — бесплатная.
Какие документы нужны для оформления?
- Паспорт со всеми данными и идентификационный код (оригинал и копия);
- Свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
- Документ, удостоверяющий проживание на территории Украины — для иностранцев;
- Решение об установлении опеки над ребенком — для приемных родителей (оригинал и копия);
- Заявление о предоставлении компенсации услуги Муниципальная няня и перечислении средств должно состоять из двух частей (образец заявления предоставляют в отделении управления социальной защиты населения);
- Договор, заключенный между родителями и няней (оригинал и копия);
- Документ, подтверждающий оплату услуги няни — чек, квитанция (копия).
Как получить услугу?
Все необходимые документы можно подать через официальный сайт — gov.ua.
Если вы оформили все документы и подали их, то результат решения о назначении компенсации вы получите в течение 10-и рабочих дней с даты поступления документов. А установление суммы денежной компенсации осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия этого решения.