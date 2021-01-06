Как оформить муниципальную няню: что нужно и куда обращаться

Родители или опекуны с детьми до трех лет при условии занятости каждого из них имеют право воспользоваться услугой. Исключения составляют родители, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью и семьи, в которых одновременно родилось более трое детей.

Также компенсация предоставляется, если один или оба из родителей (опекунов) не занятые и являются лицами с инвалидностью I или II группы.

НЕ могут воспользоваться Муниципальной няней те, кто работает воспитателями детских садов.