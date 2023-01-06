Россиянин в своем паспорте нарисовал флаг Украины – ГПСУ

Январь, 06 в 15:32

Пограничники обнаружили в Киевской области 38-летнего гражданина РФ, превысившего срок пребывания в Украине, однако отказавшегося возвращаться в Россию.

Неожиданность ждала их, когда они проверили заграничный паспорт россиянина.

В своем документе мужчина нарисовал флаг Украины, написав Україна понад усе! и Путін х***о.

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Графу гражданство он вообще зачеркнул.

Сотрудники Госпогранслужбы передали россиянина Нацполиции для дальнейшей проверки.

Недавно в российских СМИ появилась информация о том, что в России начали продавать паспорта граждан Украины.

Продавцы обещают, что украинский паспорт позволит россиянам пересечь границу со странами Европы. Стоит такая услуга 80 тыс. рублей (24 тыс. грн).