Россиянин в своем паспорте нарисовал флаг Украины – ГПСУ
Фото: Госпогранслужба
Пограничники обнаружили в Киевской области 38-летнего гражданина РФ, превысившего срок пребывания в Украине, однако отказавшегося возвращаться в Россию.
Неожиданность ждала их, когда они проверили заграничный паспорт россиянина.
В своем документе мужчина нарисовал флаг Украины, написав Україна понад усе! и Путін х***о.
Сейчас смотрят
Графу гражданство он вообще зачеркнул.
Сотрудники Госпогранслужбы передали россиянина Нацполиции для дальнейшей проверки.
Недавно в российских СМИ появилась информация о том, что в России начали продавать паспорта граждан Украины.
Продавцы обещают, что украинский паспорт позволит россиянам пересечь границу со странами Европы. Стоит такая услуга 80 тыс. рублей (24 тыс. грн).