Росіянин у своєму паспорті намалював прапор України – ДПСУ

Січень, 06 в 15:32

Прикордонники виявили в Київській області 38-річного громадянина РФ, який перевищив термін перебування в Україні, проте відмовився повертатися в Росію.

Несподіванка чекала на них, коли вони перевірили закордонний паспорт росіянина.

В своєму документі чоловік намалював прапор України, написавши Україна понад усе! та Путін х***о.

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Графу громадянство він взагалі закреслив.

Працівники Держприкордонслужби передали росіянина Нацполіції для подальшої перевірки.

Нещодавно у російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що в Росії почали продавати паспорти громадян України.

Продавці обіцяють, що український паспорт дозволить росіянам перетнути кордон з країнами Європи. Коштує така послуга 80 тис. рублів (24 тис. грн).