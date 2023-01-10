Россия исключает формулу мира, предложенную Украиной — Кулеба

Январь, 10 в 13:42

Власти Украины не видят признаков, свидетельствующих о реальной готовности страны-агрессора России к переговорам. Киев будет искать и дальше дипломатическое решение согласно формуле мира президента Владимира Зеленского.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью National Public Radio.

— Фактически мы видим, что они исключают формулу мира, предложенную президентом Зеленским. Но это не значит, что мы не должны продолжать, — сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина должна и дальше продолжать дипломатический путь.

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— Вот что придумал президент Зеленский: формула мира из десяти простых шагов. Некоторые из них требуют участия России, некоторые – нет. России это может нравиться или нет, но речь идет о построении коалиции — коалиции стран, готовых искать дипломатическое решение согласно предложениям президента Зеленского.

В ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский озвучил 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине.

Речь идет о выводе войск РФ, освобождении всех пленных и депортированных, радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности и т.д.

Источник: NPR