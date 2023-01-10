Росія відкидає формулу миру, запропоновану Україною – Кулеба

Січень, 10 в 13:42

Влада України не бачить ознак, що свідчать про реальну готовність країни-агресора Росії до переговорів. Київ шукатиме й надалі дипломатичне рішення згідно з формулою миру президента Володимира Зеленського.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю National Public Radio.

— Фактично ми бачимо, що вони відкидають формулу миру, запропоновану президентом Зеленським. Але це не означає, що ми не повинні намагатися продовжувати, – сказав міністр.

Він підкреслив, що Україна повинна й надалі продовжувати дипломатичний шлях.

Зараз дивляться

— Ось що придумав президент Зеленський: формула миру з десяти простих кроків. Деякі з них вимагають участі Росії, деякі – ні. Росії це може подобатися або ні, але йдеться про побудову коаліції — коаліції країн, які готові шукати дипломатичне рішення згідно з пропозиціями президента Зеленського.

У листопаді на саміті G20 президент Володимир Зеленський озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.

Йдеться про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку тощо.

Джерело: NPR