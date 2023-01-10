Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Росія відкидає формулу миру, запропоновану Україною – Кулеба

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Влада України не бачить ознак, що свідчать про реальну готовність країни-агресора Росії до переговорів. Київ шукатиме й надалі дипломатичне рішення згідно з формулою миру президента Володимира Зеленського.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю National Public Radio.

— Фактично ми бачимо, що вони відкидають формулу миру, запропоновану президентом Зеленським. Але це не означає, що ми не повинні намагатися продовжувати, – сказав міністр.

Він підкреслив, що Україна повинна й надалі продовжувати дипломатичний шлях.

Зараз дивляться

— Ось що придумав президент Зеленський: формула миру з десяти простих кроків. Деякі з них вимагають участі Росії, деякі – ні. Росії це може подобатися або ні, але йдеться про побудову коаліції — коаліції країн, які готові шукати дипломатичне рішення згідно з пропозиціями президента Зеленського.

У листопаді на саміті G20 президент Володимир Зеленський озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.

Йдеться про виведення військ РФ, звільнення всіх полонених і депортованих, радіаційну та ядерну безпеку, продовольчу безпеку, енергетичну безпеку тощо.

Джерело: NPR

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка