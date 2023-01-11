Зеленский встретился с Дудой во Львове – нардеп
Требует проверки
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита во Львов встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram-канале.
— Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой, — написал нардеп.
Во время рабочей поездки на Львовщину глава государства также провел координационное совещание по поводу ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.
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Речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью.
Во время визита во Львов Зеленский посетил Марсово поле на Лычаковском кладбище, где почтил память павших в войне.