Январь, 11 в 14:35

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита во Львов встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Telegram-канале.

— Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой, — написал нардеп.

Во время рабочей поездки на Львовщину глава государства также провел координационное совещание по поводу ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

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Речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью.

Во время визита во Львов Зеленский посетил Марсово поле на Лычаковском кладбище, где почтил память павших в войне.