Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львов – что известно

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленський у Львові

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 декабря, находится с визитом во Львове.

Как сообщил сам глава государства в социальных сетях, свой визит в этот город он начал с чествования памяти украинских воинов.

— Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине! – подчеркнул президент.

Сейчас смотрят

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что Зеленский посетил Марсовое поле на Лычаковском кладбище, где почтил память павших в войне.

Во время рабочей поездки во Львовскую область Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

Речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью. Также была заслушана информация о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях. Во время совещания была заслушана информация об обеспечении защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.

Президент также подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

Позже стало известно, что во Львов с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда, у которого состоялась встреча с Зеленским.

Читайте
Напряженная, но контролируемая: спикер ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью

Фото: Максим Козицкий

Источник: Офис президента
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка