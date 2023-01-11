Зеленский прибыл с необъявленным визитом во Львов – что известно

Январь, 11 в 13:23

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 декабря, находится с визитом во Львове.

Как сообщил сам глава государства в социальных сетях, свой визит в этот город он начал с чествования памяти украинских воинов.

— Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине! – подчеркнул президент.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что Зеленский посетил Марсовое поле на Лычаковском кладбище, где почтил память павших в войне.

Во время рабочей поездки во Львовскую область Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

Речь шла об оперативной обстановке на границе с Беларусью. Также была заслушана информация о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях. Во время совещания была заслушана информация об обеспечении защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.

Президент также подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

Позже стало известно, что во Львов с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда, у которого состоялась встреча с Зеленским.

Фото: Максим Козицкий