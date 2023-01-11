Січень, 11 в 14:35

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Львова зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Telegram-каналі.

— Зеленський зараз у Львові зустрічається з Дудою, – написав нардеп.

Під час робочої поїздки на Львівщину глава держави також провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України.

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Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Білоруссю.

Під час візиту до Львова Зеленський відвідав Марсове поле на Личаківському кладовищі, де вшанував пам’ять полеглих у війні.