В Украине вводят европейские нормы автострахования — что изменится

Январь, 12 в 20:22

Верховная Рада поддержала за основу реформу системы автострахования, которая должна начаться в стране в 2023 году, приняв законопроект №8300.

В частности, планируется увеличение страховых выплат, новый порядок их расчета, а также введение свободного ценообразования на полисы ОСАГО. Среди основных положений реформы системы автострахования:

постепенное повышение размеров страховых выплат до уровня государств-членов Европейского Союза;

быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам вместо страховщиков-банкротов за 60 дней (сейчас это может длиться годы);

прямое урегулирование ДТП без пострадавших — это даст возможность пострадавшему лицу обращаться за выплатами к своему страховщику;

новый порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа, необходимого для восстановления транспортного средства;

действие страхового покрытия по договору автогражданки распространится на пассажиров транспортного средства, который стал виновником ДТП;

свободное ценообразование полисов ОСАГО без госрегулирования;

сокращение срока рассмотрения заявлений об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления;

утверждение исчерпывающего перечня документов, необходимых для получения страховой выплаты, и оснований для отказа.

Согласно законопроекту, ко второму чтению будет гарантирована невозможность повышения стоимости полиса на период военного положения, рассказала одна из инициаторов документа депутат Ольга Василевская-Смаглюк.