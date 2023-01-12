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В Украине вводят европейские нормы автострахования — что изменится

Юля Захарченко, редактор ленты
В Украине вводят европейские нормы автострахования — что изменится
Фото: Pexels

Верховная Рада поддержала за основу реформу системы автострахования, которая должна начаться в стране в 2023 году, приняв законопроект №8300.

В частности, планируется увеличение страховых выплат, новый порядок их расчета, а также введение свободного ценообразования на полисы ОСАГО. Среди основных положений реформы системы автострахования:

  • постепенное повышение размеров страховых выплат до уровня государств-членов Европейского Союза;
  • быстрое осуществление гарантийных выплат пострадавшим лицам вместо страховщиков-банкротов за 60 дней (сейчас это может длиться годы);
  • прямое урегулирование ДТП без пострадавших — это даст возможность пострадавшему лицу обращаться за выплатами к своему страховщику;
  • новый порядок расчета размера страховой выплаты без учета износа, необходимого для восстановления транспортного средства;
  • действие страхового покрытия по договору автогражданки распространится на пассажиров транспортного средства, который стал виновником ДТП;
  • свободное ценообразование полисов ОСАГО без госрегулирования;
  • сокращение срока рассмотрения заявлений об осуществлении страховой выплаты с 90 до 60 дней со дня подачи заявления;
  • утверждение исчерпывающего перечня документов, необходимых для получения страховой выплаты, и оснований для отказа.

Согласно законопроекту, ко второму чтению будет гарантирована невозможность повышения стоимости полиса на период военного положения, рассказала одна из инициаторов документа депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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