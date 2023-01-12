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В Україні запроваджують європейські норми автострахування – що зміниться

Юля Захарченко, редакторка стрічки
В Україні запроваджують європейські норми автострахування – що зміниться
Фото: Pexels

Верховна Рада підтримала за основу реформу системи автострахування, яка має розпочатися в країні у 2023 році, ухваливши законопроєкт №8300.

Зокрема, планується збільшення страхових виплат, новий порядок їхнього розрахунку, а також запровадження вільного ціноутворення на поліси ОСЦПВ. Серед основних положень реформи системи автострахування:

  • поступове підвищення розмірів страхових виплат до рівня держав-членів Європейського Союзу;
  • швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам замість страховиків-банкрутів за 60 днів (наразі це може тривати роки);
  • пряме врегулювання ДТП без потерпілих — це дасть можливість потерпілій особі звертатися за виплатами до свого страховика;
  • новий порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу, необхідного для відновлення транспортного засобу;
  • дія страхового покриття за договором автоцивілки пошириться на пасажирів транспортного засобу, який став винуватцем ДТП;
  • вільне ціноутворення полісів ОСЦПВ без держрегулювання;
  • скорочення терміну розгляду заяв про здійснення страхової виплати з 90 до 60 днів із дня подання заяви;
  • затвердження вичерпного переліку документів, необхідних для отримання страхової виплати, та підстав для відмови.

Згідно з законопроєктом, до другого читання буде гарантовано неможливість підвищення вартості поліса на період воєнного стану, розповіла одна з ініціаторів документа депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

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