Будут бить по двум городам: Арестович спрогнозировал дальнейшие действия РФ

Январь, 14 в 23:05

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российские войска будут наносить все больше ударов по Харькову, а в Киеве интенсивность обстрелов уменьшится, однако так же могут быть ракетные атаки.

— Их проблема в том, что таких комплексов мало, готовых к применению, и ракет мало, переделанных под земля-земля. Ракеты переделать проще, с комплексами чуть сложнее тут. То есть это не море разливанное, и все-таки комплексов, работающих на такую дальность, меньше. Поэтому по Харькову будут бить больше, а по Киеву — меньше, но будут бить, я уверен.

Арестович рассказал, что в Соледаре Донецкой области, которые так усиленно пытаются захватить российские оккупанты, все еще идут тяжелые бои.

— В Соледаре до сих пор бои. ЧВК Вагнера — это одна треть войск, которые работают по Соледару и вокруг него, еще треть — это российские десантники и спецназ, еще треть — это мобилизованные “ЛНР”. Российские мобилизованные тоже есть, потому что десантники минимум на 50% — это мобилизованные, — рассказал Арестович.