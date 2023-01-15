Битимуть по двох містах: Арестович спрогнозував подальші дії РФ

Січень, 14 в 23:05

Радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що російські війська завдаватимуть дедалі більше ударів по Харкову, а в Києві інтенсивність обстрілів зменшиться, однак так само можуть бути ракетні атаки.

– Їхня проблема в тому, що таких комплексів мало, готових до застосування, і ракет мало, перероблених під земля-земля. Ракети переробити простіше, з комплексами трохи складніше тут. Тобто це не море розливане, і все-таки комплексів, що працюють на таку дальність, менше. Тому по Харкову битимуть більше, а по Києву – менше, але битимуть, я впевнений.

Арестович розповів, що в Соледарі на Донеччині, які так посилено намагаються захопити російські окупанти, все ще тривають важкі бої.

– У Соледарі досі бої. ПВК Вагнера – це одна третина військ, які працюють по Соледару і навколо нього, ще третина – це російські десантники та спецназ, ще третина – це мобілізовані “ЛНР”. Російські мобілізовані теж є, тому що десантники мінімум на 50% – це мобілізовані, – розповів Арестович.