Х-101/Х-555 и Калибр: ПВО уничтожила 25 из 38 ракет различных типов во время атаки РФ
Во время массированного ракетного обстрела силам украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 25 из 38 ракет различных типов. Среди них — крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Калибр.
По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря, Калибры с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.
Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре).
Всего на это время уничтожено 25 из 38 ракет различных типов, в частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и Калибр, семь управляемых авиационных ракет Х-59.
Утром 14 января Киев был атакован с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, которые летели по баллистической траектории.