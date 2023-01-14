Х-101/Х-555 и Калибр: ПВО уничтожила 25 из 38 ракет различных типов во время атаки РФ

Январь, 14 в 20:17

Во время массированного ракетного обстрела силам украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 25 из 38 ракет различных типов. Среди них — крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Калибр.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря, Калибры с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре).

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Всего на это время уничтожено 25 из 38 ракет различных типов, в частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и Калибр, семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Утром 14 января Киев был атакован с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, которые летели по баллистической траектории.