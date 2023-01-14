Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Х-101/Х-555 и Калибр: ПВО уничтожила 25 из 38 ракет различных типов во время атаки РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
іранські ракети
Фото: Getty Images

Во время массированного ракетного обстрела силам украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить 25 из 38 ракет различных типов. Среди них — крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Калибр.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95 из района Каспийского моря, Калибры с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепре).

Сейчас смотрят

Всего на это время уничтожено 25 из 38 ракет различных типов, в частности, 18 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101/Х-555 и Калибр, семь управляемых авиационных ракет Х-59.

Утром 14 января Киев был атакован с северного направления зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-400/С-300, которые летели по баллистической траектории.

Читайте
Нужно остановить Россию на поле боя: Зеленский призывает предоставить оружие после ракетной атаки

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка