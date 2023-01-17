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Факти / Україна / Суспільство

МАГАТЕ розширює присутність на АЕС України для запобігання ядерних аварій

Юля Захарченко, редакторка стрічки
МАГАТЕ розширює присутність на АЕС України для запобігання ядерних аварій
Фото: Офіс президента

Місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) організували на АЕС України, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку.

Про це заявив генеральний директор Рафаель Гроссі під час брифінгу на Південноукраїнській АЕС, де відкрила свою присутність постійна місія МАГАТЕ 16 січня.

– Ми привезли групу експертів, які будуть розосереджені на всіх українських АЕС. Вони аналізуватимуть ситуацію з обладнанням, безпекою, фізичним захистом. Ми комунікуватимемо з українською стороною і дивитимемося, що можемо зробити з поставками обладнання, що і в якій галузі поліпшити,- сказав Гроссі.

За словами президента НАЕК Енергоатом Петра Котіна, на ПАЕС залишаться два експерти МАГАТЕ, а протягом тижня місії планують відкрити на Хмельницькій та Рівненській АЕС.

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– Ми думаємо, що наявність таких місій буде нас захищати від провокацій з боку Росії. Це, зокрема, прольоти ракет над станціями, дронів, і потрапляння за 300 м від енергоблоку, що було нещодавно саме на ПАЕС, – зазначає Котін.

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