МАГАТЕ розширює присутність на АЕС України для запобігання ядерних аварій

Січень, 17 в 0:57

Місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) організували на АЕС України, щоб допомогти забезпечити ядерну та фізичну безпеку.

Про це заявив генеральний директор Рафаель Гроссі під час брифінгу на Південноукраїнській АЕС, де відкрила свою присутність постійна місія МАГАТЕ 16 січня.

– Ми привезли групу експертів, які будуть розосереджені на всіх українських АЕС. Вони аналізуватимуть ситуацію з обладнанням, безпекою, фізичним захистом. Ми комунікуватимемо з українською стороною і дивитимемося, що можемо зробити з поставками обладнання, що і в якій галузі поліпшити,- сказав Гроссі.

За словами президента НАЕК Енергоатом Петра Котіна, на ПАЕС залишаться два експерти МАГАТЕ, а протягом тижня місії планують відкрити на Хмельницькій та Рівненській АЕС.

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