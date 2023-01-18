Кабмин разрешил пересылать паспорт гражданина Украины по почте во время военного положения

Январь, 18 в 0:08

Кабинет министров разрешил пересылать паспорт гражданина Украины и удостоверение личности на возвращение на территорию государства в международных почтовых отправлениях, которые регистрируются, на период действия военного положения.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что соответствующее решение правительство приняло на заседании 17 января. В частности, внесли изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи.

— В частности, пересылка паспортов гражданина Украины, удостоверение личности на возвращение в Украину доступна в период действия военного положения или на период, заканчивающийся последним числом месяца, в котором завершается действие карантина, — отметил он.

Паспорт — это государственный документ, удостоверяющий личность владельца и подтверждающий гражданство Украины.

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Он является действительным для заключения сделок, осуществления банковских операций, оформления поручений другим лицам и прочего. Документ выдают каждому украинцу подразделения ГМС после того, как человеку исполнилось не менее 14 лет.