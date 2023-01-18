Кабмін дозволив пересилати паспорт громадянина України поштою під час воєнного стану

Січень, 18 в 0:08

Кабінет міністрів дозволив пересилати паспорт громадянина України та посвідчення особи на повернення на територію держави в міжнародних поштових відправленнях, що реєструються, на період дії воєнного стану.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 17 січня. Зокрема, внесли зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку.

– Зокрема, пересилання паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну доступне в період дії воєнного стану або на період, що закінчується останнім числом місяця, в якому завершується дія карантину, – зазначив він.

Паспорт – це державний документ, який посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України.

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Він є дійсним для укладання угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам та іншого. Документ видають кожному українцю підрозділи ДМС після того, як людині виповнилося щонайменше 14 років.