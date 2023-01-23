Січень, 23 в 8:56

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути мобілізованими.

А чи можуть мобілізувати тих, хто не проходив строкову службу чи військову кафедру – дізнавалися Факти ICTV.

Хвилі мобілізації в Україні

З дня оголошення загальної мобілізації усі чоловіки могли бути мобілізованими. Проте в Україні діє принцип чергованості, тобто спочатку мобілізують оперативний резерв, а потім усіх інших.

Зараз дивляться Перша хвиля — це оперативний резерв . Йдеться про колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії. Переважно це ветерани АТО чи бійці ООС.

оперативний резерв Друга хвиля — колишні військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом та не потрапили до першої черги.

Третя хвиля — мобілізаційний резерв . Офіцери запасу та військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри університетів.

мобілізаційний резерв Четверта хвиля — так званий — так званий . Призиваються усі громадяни України, які не мають обмежень за віком та станом здоров’я. Відповідно, чоловіків, які не проходили строкову службу, можуть мобілізувати, але в останню чергу. Проте тут є нюанси. За словами юриста Ростислава Кравця, черг мобілізації особливо ніхто не дотримується. – Коли виникає необхідність у певних регіонах добрати людей, там і буде проводитись мобілізація. Можуть мобілізувати і чоловіків, які ніколи не проходили строкову службу. І це відбувається не в останню чергу, – каже юрист. Як мобілізуватимуть чоловіків, які не служили в армії Юрист зазначає, що в Україні призовний вік з 18 до 27 років. Якщо людина до 27 років не була в армії, то її повинні залучати на строкову службу. За словами юриста, якщо чоловік хоче йти добровольцем, він може це вільно зробити. – Якщо чоловік старше 27 років, то його можуть мобілізувати, навіть якщо немає відповідного військового досвіду. Звичайно, за вимогами законодавства, для участі у бойових діях людина повинна мати відповідну амуніцію та проходити військові навчання, – зазначає Кравець. Експерт додає, що в зону бойових дій повинні відправляти тих громадян, які до цього готові та мають відповідний фаховий рівень, вміють володіти зброєю та захищати Україну. Варто зазначити, що чоловік, який не служив в армії, має стояти на військовому обліку в місцевому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (військкомат). Також, після вручення повістки чоловік має зʼявитися до військкомату в назначений час та пройти медичну комісію. Лише після проходження цих етапів його можуть забрати на службу. Спочатку будуть військові навчання, а згодом – відправлення на службу. Читайте Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які виїхали за кордон до 24 лютого

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