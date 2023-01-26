После атак действуют аварийные отключения: где и когда не будет света 27 января 2023
Ситуация с энергосистемой в Украине ухудшилась после ударов по инфраструктуре. В некоторых областях продолжают действовать аварийные отключения света, однако в других регионах вернулись к утвержденному графику ограничения электроснабжения.
В частности, в столице уже удалось вернуться к стабилизационным графикам отключений света после ракетной атаки на Киевщине утром 26 января.
А в Одесской области несколько иная ситуация — там действуют экстренные отключения, которые могут продержаться в течение нескольких дней, пока не восстановят поврежденные энергообъекты.
В то же время облэнерго Харьковской, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Николаевской и других областей предоставляют актуальные графики на официальных сайтах.
Киев
Как и в предыдущие дни, в Киеве создали три очереди потребителей, которым ограничивают электроснабжение в разные часы в течение суток.
Каждое время распределено на разные группы: когда электричества не будет, могут продолжаться вероятные отключения или гарантировано наличие света дома. Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.
Харьковская область
Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.
Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.
Львовская область
В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.
Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.
Винницкая область
Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.
Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.
Черниговская область
В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.
Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.
Полтавская область
Посмотреть расписание отключений света в Полтавской области можно по этой ссылке. Свет будут выключать в двух очередях одновременно, основной и дополнительной, обозначенной в графике в скобках.
Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.
Хмельницкая область
Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.
Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.
Тернопольская область
В Тернопольской области график отключения света будет действовать с 23 до 29 января включительно между тремя группами потребителей.
Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.
Другие области — график отключения света
В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго и Житомироблэнерго.