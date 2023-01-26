Ситуація з енергосистемою в Україні погіршилась після ударів по інфраструктурі. У деяких областях продовжують діяти аварійні відключення світла, проте в інших регіонах повернулися до затвердженого графіку обмеження електропостачання.

Зокрема, у столиці вже вдалося повернутися до стабілізаційних графіків відключень світла після ракетної атаки на Київщині вранці 26 січня.

А в Одеській області дещо інша ситуація – там діють екстрені відключення, які можуть протриматися протягом декількох днів, поки не відновлять пошкоджені енергооб’єкти.

Зараз дивляться

Водночас обленерго Харківської, Одеської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Чернівецької, Миколаївської та інших областей надають актуальні графіки на офіційних сайтах.

Київ

Як і в попередні дні, у Києві створили три черги споживачів, яким обмежують електропостачання в різні години протягом доби.

Кожен час розподілений на різні групи: коли електрики не буде, можуть тривати ймовірні відключення або гарантована наявність світла вдома. Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім год). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатись свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

Переглянути розклад вимкнень світла у Полтавській області можна за цим посиланням. Світло вимикатимуть у двох черг одночасно, основної та додаткової, що позначена у графіку у дужках.

Приналежність адреси до тієї чи іншої черги в області можна дізнатись за цим посиланням.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Відключення світла – Тернопільська область

У Тернопільській області графік відключення світла діятиме з 23 до 29 січня включно між трьома групами споживачів.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Інші області – графік відключення світла

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, Рівнеобленерго та Житомиробленерго.