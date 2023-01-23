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Факты / Україна

Ситуация со светом улучшится: Киевщина получила энергетическое оборудование от шести стран

Кристина Гавриш, журналист Факты ICTV
енергетичне обладнання

Киевщина получила энергетическое оборудование из шести стран мира для ремонта поврежденных энергообъектов.

Гуманитарную помощь передали Польша, Литва, Австрия, Нидерланды, Азербайджан и Южная Корея.

Всего в Украину поступило шесть грузовиков энергооборудования. Это – высоковольтные трансформаторы, переключатели, ограничители перенапряжения, комбинированные трансформаторы, генераторы.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, оборудование позволит улучшить ситуацию с электроснабжением.

– Это большое оборудование разного класса, которое поможет на одном из энергообъектов заместить повреждения, нанесенные в результате ракетных ударов Российской Федерации. Это точно позволит улучшить снабжение электроэнергией, — говорит министр.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий осудил террористические действия России и заявил, что все страны, для которых права человека важны, стали бок о бок с Украиной.

— Массированные сознательные атаки на гражданскую инфраструктуру с целью заморозить сотни тысяч человек – это терроризм! Это государственный терроризм со стороны России. Мы это осуждаем. Я рад, что все государства, для которых права человека важны, стали бок о бок с Украиной! – подчеркнул посол.

Он пообещал дальнейшую поддержку энергосфер Украины. В то же время отметил, что на Западе сложно купить необходимое Украине оборудование из-за технических особенностей.

– Ваша система работает на других технических стандартах. В Польше, Литве мы еще нашли оборудование этих технических стандартов, а это очень нужно. Надо запустить производство некоторого оборудования в зарубежных странах, на это нужно время. Это очень сложные вещи, – отметил посол.

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Фото: Кристина Гавриш

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