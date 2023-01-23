Январь, 23 в 18:09

Киевщина получила энергетическое оборудование из шести стран мира для ремонта поврежденных энергообъектов.

Гуманитарную помощь передали Польша, Литва, Австрия, Нидерланды, Азербайджан и Южная Корея.

Всего в Украину поступило шесть грузовиков энергооборудования. Это – высоковольтные трансформаторы, переключатели, ограничители перенапряжения, комбинированные трансформаторы, генераторы.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, оборудование позволит улучшить ситуацию с электроснабжением.

– Это большое оборудование разного класса, которое поможет на одном из энергообъектов заместить повреждения, нанесенные в результате ракетных ударов Российской Федерации. Это точно позволит улучшить снабжение электроэнергией, — говорит министр.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий осудил террористические действия России и заявил, что все страны, для которых права человека важны, стали бок о бок с Украиной.

— Массированные сознательные атаки на гражданскую инфраструктуру с целью заморозить сотни тысяч человек – это терроризм! Это государственный терроризм со стороны России. Мы это осуждаем. Я рад, что все государства, для которых права человека важны, стали бок о бок с Украиной! – подчеркнул посол.

Он пообещал дальнейшую поддержку энергосфер Украины. В то же время отметил, что на Западе сложно купить необходимое Украине оборудование из-за технических особенностей.

– Ваша система работает на других технических стандартах. В Польше, Литве мы еще нашли оборудование этих технических стандартов, а это очень нужно. Надо запустить производство некоторого оборудования в зарубежных странах, на это нужно время. Это очень сложные вещи, – отметил посол.

Фото: Кристина Гавриш