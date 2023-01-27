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Зеленский в Бабьем Яру почтил память жертв Холокоста

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Зеленський вшанував пам'ять жертв Голокосту
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями дипломатического корпуса почтил память миллионов жертв Холокоста.

Глава государства установил лампадку у мемориального знака Менора на территории Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр.

— Сегодня, как всегда, Украина чествует память миллионов жертв Холокоста. Мы знаем и помним, что безразличие убивает вместе с ненавистью. Равнодушие и ненависть всегда только вдвоем способны творить зло, – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что каждый, кто ценит жизнь, должен проявлять решительность, когда нужно спасать тех, кого стремится уничтожить ненависть.

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— Сегодня мы повторяем еще более весомо, чем раньше: никогда снова – ненависти, никогда снова – безразличию. Чем больше народов мира преодолеют безразличие, тем меньше места в мире останется для ненависти, – подчеркнул он.

В Бабьем Яру также почтили память жертв Холокоста представители дипломатического корпуса стран Европы, США и Канады.

27 января в мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Эту дату установила Генассамблея ООН в честь жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны.

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Источник: Офис президента
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