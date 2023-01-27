Зеленський у Бабиному Яру вшанував пам’ять жертв Голокосту
Президент України Володимир Зеленський разом із представниками дипломатичного корпусу вшанував пам’ять мільйонів жертв Голокосту.
Глава держави встановив лампадку біля меморіального знака Менора на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр.
— Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо й пам’ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло, – сказав президент.
Зеленський підкреслив, що кожен, хто цінує життя, має проявляти рішучість, коли треба рятувати тих, кого прагне знищити ненависть.
— Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті, ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті, – наголосив він.
У Бабиному Яру також вшанували пам’ять жертв Голокосту представники дипломатичного корпусу країн Європи, США та Канади.
27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цю дату встановила Генасамблея ООН на знак вшанування жертв геноциду єврейського народу під час Другої світової війни.