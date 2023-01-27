Зеленський у Бабиному Яру вшанував пам’ять жертв Голокосту

Січень, 27 в 14:50

Президент України Володимир Зеленський разом із представниками дипломатичного корпусу вшанував пам’ять мільйонів жертв Голокосту.

Глава держави встановив лампадку біля меморіального знака Менора на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр.

— Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо й пам’ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло, – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що кожен, хто цінує життя, має проявляти рішучість, коли треба рятувати тих, кого прагне знищити ненависть.

Зараз дивляться

— Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті, ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті, – наголосив він.

У Бабиному Яру також вшанували пам’ять жертв Голокосту представники дипломатичного корпусу країн Європи, США та Канади.

27 січня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цю дату встановила Генасамблея ООН на знак вшанування жертв геноциду єврейського народу під час Другої світової війни.