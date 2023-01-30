Январь, 30 в 17:47

Количество вакансий для украинцев в Европе ощутимо уменьшилось по сравнению с предновогодним спросом на работу для иностранцев. В Польше, Румынии, Чехии и Нидерландах трудоустраивают граждан Украины, которые выехали из-за войны, имеют статус временной охраны или рабочие визы.

Какие есть вакансии в феврале для украинцев за рубежом, не требующие специальных навыков и знания языка — далее в материале Фактов ICTV анализируют эксперты Миграционной платформы EWL.

Вакансии для украинцев в Польше

Работа для украинцев в Польше есть в ведущих отраслях: это вакансии в сфере логистики, в которой ищут работников складов. Хотя после праздников их заметно уменьшилось из-за количества онлайн-заказов.

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Также есть работа в автомобильной отрасли, которой не хватает работников. Больше вакансий появляется на предприятиях пищевой промышленности, которые готовятся к летнему сезону, например, производстве мороженого.

С 1 января в Польше подняли минимальную ставку до 3,4 тыс. злотых брутто (по актуальному курсу, около 29,7 тыс. грн), а в июле ожидается еще одно повышение — до 3,6 тыс. злотых брутто (30,7 тыс. грн).

Средняя зарплата для работников, которые выполняют простую физическую работу, и не требует знания польского языка — от 4 до 4,4 тыс. злотых (ориентировочно 34-37 тыс. грн).

Работа для украинцев в Румынии

В Румынии работу для украинцев можно найти на логистических складах и производстве. Однако зарплаты ниже по сравнению с другими странами Европы. Страна пытается конкурировать лучшими условиями, чтобы заполнить вакансии и одновременно дать работу гражданам Украины в сложное время.

Некоторые работодатели приглашают на работу женщин из Украины, предлагая жилье и купоны на бесплатное питание со средней месячной зарплатой €550 (22 тыс. грн). А один из автомобильных гигантов предлагает работу только для украинских женщин, которые могут приехать вместе с детьми.

— За проживание детей тоже не надо платить. Женщины самоорганизуются по сменам и пока одни работают, другие присматривают за детьми. Они могут не волноваться за безопасность детей и одновременно заработать на простой физической работе по изготовлению различных проводов для автомобилей, которая не требует каких-то специальных навыков. В месяц получается €550 в месяц. У нас есть женщина, которая приехала на эту работу из Украины, взяв своих четырех детей, — рассказала директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Автомобильная промышленность оживила работу после пандемии. Одно из самых больших опасений трети работодателей в контексте войны — возвращение трудоустроенных украинцев на родину и меньшее количество иностранных работников.

Автопредприятие пытается конкурировать с подобными заводами в других странах, где трудоустраивают на подобную работу украинцев.

Работа в Чехии — вакансии для украинцев

В Чехии ситуация с работой сейчас подобна польской. Определенное влияние на рынок труда имеет энергетический кризис, война в Украине и сезонный спад производства.

Среди актуальных вакансий — работники логистических складов для сбора деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектование товаров.

Подавляющее большинство работодателей предлагают бесплатное жилье для своих работников. Некоторые предприятия обеспечивают бесплатным питанием или по льготным ценам.

Это работа, которая не требует знания чешского языка и опыта. В месяц можно заработать — от 25 до 28 тыс. крон нетто (около 42,1 — 47,2 тыс. грн).

Работа в Нидерландах для граждан Украины

В Нидерландах украинцев трудоустраивают на предприятиях по производству мясной продукции и логистических складах с зарплатой €1,8 тыс. в месяц брутто (72,2 тыс. грн). Это также работа, которая не требует специальных навыков или знания языка.

— Зато часто требованием работодателей является наличие водительского удостоверения, чтобы иметь возможность доехать на работу на служебной машине, которую дают работникам. Трудоустроиться могут те, кто имеет статус временной охраны, выданный Нидерландами, а также BSN — голландский аналог идентификационного кода, — рассказала Марцин Колодзейчик.

Граждане Украины с опытом работы в гастрономической сфере и знанием английского языка на коммуникативном уровне могут трудоустроиться поварами или официантами и получать зарплату 1,9 — 2 тыс. евро нетто (около 76,2 — 80,2 тыс. грн).