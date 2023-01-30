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Факты / Україна / Общество

Работа для украинцев в Европе: где можно найти и сколько заработать

Юля Захарченко, редактор ленты
Робота
Фото: Depositphotos

Количество вакансий для украинцев в Европе ощутимо уменьшилось по сравнению с предновогодним спросом на работу для иностранцев. В Польше, Румынии, Чехии и Нидерландах трудоустраивают граждан Украины, которые выехали из-за войны, имеют статус временной охраны или рабочие визы.

Какие есть вакансии в феврале для украинцев за рубежом, не требующие специальных навыков и знания языка — далее в материале Фактов ICTV анализируют эксперты Миграционной платформы EWL.

Вакансии для украинцев в Польше

Работа для украинцев в Польше есть в ведущих отраслях: это вакансии в сфере логистики, в которой ищут работников складов. Хотя после праздников их заметно уменьшилось из-за количества онлайн-заказов.

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Также есть работа в автомобильной отрасли, которой не хватает работников. Больше вакансий появляется на предприятиях пищевой промышленности, которые готовятся к летнему сезону, например, производстве мороженого.

польща, прапор

Фото: Dreamstime

С 1 января в Польше подняли минимальную ставку до 3,4 тыс. злотых брутто (по актуальному курсу, около 29,7 тыс. грн), а в июле ожидается еще одно повышение — до 3,6 тыс. злотых брутто (30,7 тыс. грн).

Средняя зарплата для работников, которые выполняют простую физическую работу, и не требует знания польского языка — от 4 до 4,4 тыс. злотых (ориентировочно 34-37 тыс. грн).

Работа для украинцев в Румынии

В Румынии работу для украинцев можно найти на логистических складах и производстве. Однако зарплаты ниже по сравнению с другими странами Европы. Страна пытается конкурировать лучшими условиями, чтобы заполнить вакансии и одновременно дать работу гражданам Украины в сложное время.

Тріумфальна арка у Румунії

Фото: Depositphotos

Некоторые работодатели приглашают на работу женщин из Украины, предлагая жилье и купоны на бесплатное питание со средней месячной зарплатой €550 (22 тыс. грн). А один из автомобильных гигантов предлагает работу только для украинских женщин, которые могут приехать вместе с детьми.

— За проживание детей тоже не надо платить. Женщины самоорганизуются по сменам и пока одни работают, другие присматривают за детьми. Они могут не волноваться за безопасность детей и одновременно заработать на простой физической работе по изготовлению различных проводов для автомобилей, которая не требует каких-то специальных навыков.

В месяц получается €550 в месяц. У нас есть женщина, которая приехала на эту работу из Украины, взяв своих четырех детей, — рассказала директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Автомобильная промышленность оживила работу после пандемии. Одно из самых больших опасений трети работодателей в контексте войны — возвращение трудоустроенных украинцев на родину и меньшее количество иностранных работников.

Автопредприятие пытается конкурировать с подобными заводами в других странах, где трудоустраивают на подобную работу украинцев.

Работа в Чехии — вакансии для украинцев

В Чехии ситуация с работой сейчас подобна польской. Определенное влияние на рынок труда имеет энергетический кризис, война в Украине и сезонный спад производства.

Среди актуальных вакансий — работники логистических складов для сбора деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектование товаров.

Фото: Unsplash

Подавляющее большинство работодателей предлагают бесплатное жилье для своих работников. Некоторые предприятия обеспечивают бесплатным питанием или по льготным ценам.

Это работа, которая не требует знания чешского языка и опыта. В месяц можно заработать — от 25 до 28 тыс. крон нетто (около 42,1 — 47,2 тыс. грн).

Работа в Нидерландах для граждан Украины

В Нидерландах украинцев трудоустраивают на предприятиях по производству мясной продукции и логистических складах с зарплатой €1,8 тыс. в месяц брутто (72,2 тыс. грн). Это также работа, которая не требует специальных навыков или знания языка.

Нідерланди

Фото: Dreamstime

— Зато часто требованием работодателей является наличие водительского удостоверения, чтобы иметь возможность доехать на работу на служебной машине, которую дают работникам. Трудоустроиться могут те, кто имеет статус временной охраны, выданный Нидерландами, а также BSN — голландский аналог идентификационного кода, — рассказала Марцин Колодзейчик.

Граждане Украины с опытом работы в гастрономической сфере и знанием английского языка на коммуникативном уровне могут трудоустроиться поварами или официантами и получать зарплату 1,9 — 2 тыс. евро нетто (около 76,2 — 80,2 тыс. грн).

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