Кількість вакансій для українців в Європі відчутно зменшилася, порівняно з передноворічним попитом на роботу для іноземців. У Польщі, Румунії, Чехії та Нідерландах працевлаштовують громадян України, які виїхали через війну, мають статус тимчасової охорони або робочі візи.

Які є вакансії у лютому для українців за кордоном, що не потребують спеціальних навичок і знання мови – далі у матеріалі Фактів ICTV аналізують експерти Міграційної платформи EWL.

Робота для українців у Польщі є у провідних галузях: це вакансії у сфері логістики, в якій шукають працівників складів. Хоча після свят їх помітно поменшало через кількість онлайн-замовлень.

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Також є робота є в автомобільній галузі, якій не вистачає працівників. Більше вакансій з’являється на підприємствах харчової промисловості, які готуються до літнього сезону, наприклад, виробництві морозива.

З 1 січня у Польщі підняли мінімальну ставку до 3,4 тис. злотих брутто (за актуальним курсом, близько 29,7 тис. грн), а в липні очікується ще одне підвищення – до 3,6 тис. злотих брутто (30,7 тис. грн).

Середня зарплата для працівників, які виконують просту фізичну роботу та не вимагає знання польської мови – від 4 до 4,4 тис. злотих (орієнтовно 34-37 тис. грн).

Робота для українців у Румунії

У Румунії роботу для українців можна знайти на логістичних складах та виробництві. Проте зарплати нижче, порівняно з іншими країнами Європи. Країна намагається конкурувати найкращими умовами, щоби заповнити вакансії та одночасно дати роботу громадянам України у складний час.

Деякі роботодавці запрошують на роботу жінок з України, пропонуючи житло та купони на безкоштовне харчування із середньою місячної зарплатою €550 (22 тис. грн). А один з автомобільних гігантів пропонує роботу лише для українських жінок, які можуть приїхати разом з дітьми.

– За проживання дітей теж не треба платити. Жінки самоорганізовуються на змінах і поки одні працюють, інші доглядають за дітьми. Вони можуть не хвилюватися за безпеку дітей і одночасно заробити на простій фізичній роботі з виготовлення різних дротів для автомобілей, яка не вимагає якихось спеціальних навичок. На місяць виходить €550. У нас є жінка, яка приїхала на цю роботу з України, взявши своїх чотирьох дітей, – розповідала директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Автомобільна промисловість пожвавила роботу після пандемії. Одне із найбільших побоювань третини роботодавців у контексті війни – повернення працевлаштованих українців на батьківщину та менша кількість іноземних працівників.

Автопідприємство намагається конкурувати з подібними заводами в інших країнах, де працевлаштовують на подібну роботу українців.

Робота у Чехії – вакансії для українців

У Чехії ситуація з роботою зараз подібна до польської. Певний вплив на ринок праці має енергетична криза, війна в Україні та сезонний спад виробництва.

Серед актуальних вакансій – працівники логістичних складів для збору деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектування товари.

Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. Деякі підприємства забезпечують безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами.

Це робота, яка не вимагає знання чеської мови та досвіду. На місяць можна заробити – від 25 до 28 тис. крон нетто (близько 42,1 – 47,2 тис. грн).

Робота у Нідерландах для громадян України

У Нідерландах українців працевлаштовують на підприємствах з виробництва м’ясної продукції та логістичних складах із зарплатою €1,8 тис. на місяць брутто (72,2 тис. грн). Це також робота, яка не потребує спеціальних навичок чи знання мови.

– Натомість часто вимогою роботодавців є наявність посвідчення водія, щоб мати можливість доїхати на роботу на службовій машині, яку дають працівникам. Працевлаштуватися можуть ті, хто має статус тимчасової охорони, виданий Нідерландами, а також BSN – голандський аналог ідентифікаційного коду, – розповіла Марцін Колодзейчик.

Громадяни України з досвідом роботи у гастрономічній сфері та знанням англійської мови на комунікативному рівні можуть працевлаштуватися кухарями або офіціантами та отримувати зарплату 1,9 – 2 тис. євро нетто (близько 76,2 – 80,2 тис. грн).