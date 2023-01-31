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Только с фонариком: мэр Ивано-Франковска застрял в лифте во время отключения света

Юля Захарченко, редактор ленты
Только с фонариком: мэр Ивано-Франковска застрял в лифте во время отключения света

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив застрял в лифте во время запланированного отключения света. Ему пришлось ждать аварийную службу, которая дала возможность мэру выйти из кабины.

Марцинкив имел с собой только один фонарик в руках. Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав соответствующую фотографию.

— Застрял в лифте дома. Жду аварийную. Свет отключили, а я забыл. Хорошо, что фонарик в кармане, — поделился городской глава.

В комментариях к сообщению мэр Ивано-Франковска добавил, что работники аварийной службы освободили его из заблокированного лифта около 19.00. Таким образом он просидел в лифте примерно 20 минут.

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Пользователи соцсетей начали шутить в комментариях под сообщением. Они написали, чтобы Марцинкив звонил мэру Ивано-Франковска, который бы направил к нему аварийную службу.

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