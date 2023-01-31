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Лише з ліхтариком: мер Івано-Франківська застряг у ліфті під час відключення світла

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Лише з ліхтариком: мер Івано-Франківська застряг у ліфті під час відключення світла

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків застряг у ліфті під час запланованого відключення світла. Йому довелося чекати на аварійну службу, яка дала можливість меру вийти з кабіни.

Марцінків мав з собою лише один ліхтарик у руках. Про це він повідомив у соціальних мережах, опублікувавши відповідну фотографію.

– Застряг в ліфті вдома. Чекаю аварійну. Світло відключили, а я забув. Добре, що ліхтарик в кишені, – поділився міський глава.

У коментарях до допису мер Івано-Франківська додав, що працівники аварійної служби звільнили його з заблокованого ліфта близько 19.00. Таким чином він просидів у ліфті приблизно 20 хв.

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Користувачі соцмереж почали жартувати у коментарях під дописом. Вони написали, щоб Марцінків телефонував меру Івано-Франківська, який би направив до нього аварійну службу.

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