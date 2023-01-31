Январь, 31 в 15:14

В первые дни февраля ожидаются снегопады, сильный ветер, гололедица и пока что преимущественно плюсовая температура, однако уже с 4 числа морозы окрепнут, предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду, 1 февраля, в большинстве областей Украины ожидается периодически снег и мокрый снег, на юге — преимущественно облачно, лишь на Запорожье возможны небольшие осадки.

— Ветер северо-западный, умеренный, временами с сильными порывами. Температура воздуха пока почти не меняется: ночью небольшие минусы. Днем предполагается +1 +4 градуса, на севере, северо-востоке и в Карпатах 0 -3, — уточнила она.

В Киеве февраль также начнется снегом с порывистым ветром с северо-запада. Ночью в столице -1 -3, а днем 0 +2 градуса.

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— Под выходные температура воздуха начнет снижаться, следующая неделя будет морозной. Но хотя бы прояснит и немного подсушит затуманенный и переувлажненный воздух, — добавила синоптик.

Если же говорить о средней температуре воздуха в феврале 2023 года, то она будет выше нормы на 1,5-2 градуса, говорят в Укргидрометцентре.