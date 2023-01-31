Січень, 31 в 15:14

У перші дні лютого очікуються снігопади, сильний вітер, ожеледиця і поки що переважно плюсова температура, проте вже з 4 числа морози зміцніють, попереджає синоптик Наталя Діденко.

За її словами, у середу, 1 лютого, в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні – переважно хмарно, лише на Запоріжжі можливі невеликі опади.

– Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами. Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі мінуси. Вдень передбачається +1 +4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0 -3, – уточнила вона.

У Києві лютий також розпочнеться снігом з рвучким вітром із північного заходу. Вночі у столиці -1 -3, а вдень 0 +2 градуси.

Зараз дивляться – Під вихідні температура повітря почне знижуватися, наступний тиждень буде морозним. Але хоча б прояснить і трохи підсушить затуманене і перезволожене повітря, – додала синоптик. Якщо ж говорити про середню температуру повітря у лютому 2023 року, то вона буде вищою за норму на 1,5-2 градуси, кажуть в Укргідрометцентрі. Читайте Сніг подекуди з дощем та ожеледиця: якою буде погода у перший тиждень лютого

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