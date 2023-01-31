Викрито ще одну колаборантку: “главі сільради” на Херсонщині оголосили підозру

Січень, 31 в 16:46

У Херсонській області ще одній так званій “главі сільради” одного з населених пунктів Бериславського району повідомили про підозру в колабораціонізмі.

За даними Херсонської обласної прокуратури, підозрювана під час тимчасової окупації населеного пункту добровільно обійняла посаду “голови Дудчанської сільської ради ВЦА Бериславського району Херсонської області”.

Вона виконувала обов’язки для організації формування апарату окупаційної адміністрації, вживала заходів для реалізації окупаційної політики у сфері бюджетних відносин, зокрема, перехід суб’єктів господарювання на російську систему реєстрації та оподаткування, розрахунки російським рублем та інше.

Зараз дивляться Мешканці Бериславського району заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). За злочин передбачено відповідальність – тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до 15 років з можливою конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Читайте На Херсонщині селищного главу підозрюють в колабораціонізмі

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