На Херсонщине поселкового главу подозревают в коллаборационизме

Январь, 25 в 21:02

В Херсонской области одному из председателей села Генического района заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

По данным Херсонской областной прокуратуры, мужчина добровольно согласился на сотрудничество с представителями Российской Федерации после оккупации.

По информации следствия, в марте 2022 года он вступил в должность “главы военно-гражданской администрации Нижнесерогозского района” в незаконно созданном органе управления, о чем заявил местному населению во время встречи в доме культуры.

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После назначения подозреваемый пытался склонить руководителей государственных учреждений к сотрудничеству с оккупантами.

Подозреваемый выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляет общее руководство учебными заведениями, культурой, здравоохранением во взаимодействии с представителями оккупационных властей.

Также мужчина дал интервью российским СМИ, в котором продвигал нарративы прокремлевской пропаганды. Ему заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.