Будет ли ранняя весна в Украине: предварительный прогноз синоптиков

Февраль, 03 в 16:29

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха дала предварительный прогноз, когда ждать весну, будет ли она ранней.

— Официальных прогнозов пока нет, где-то через неделю-две они появятся. Однако могу сказать: с учетом того, что морозы возвращаются, по крайней мере по состоянию на сейчас ожидать очень раннюю весну не стоит, — заявила она на брифинге в Media Center Ukraine.

Она напомнила, что в выходные, 4 и 5 февраля, в Украине ожидается похолодание с морозами и снегопадами, то есть погода приобретает зимний характер.

— Начиная с выходных температура воздуха по всей территории Украины будет снижаться. Морозы будут как ночью, так и днем. Не слишком сильные, где-то 5-10 градусов мороза в ночные часы и от 0 до 6 мороза днем, — уточнила синоптик.

Что касается осадков, то, по ее словам, с Запада приближается циклон, который будет проходить через юго-западную часть Украины.

Сейчас смотрят — Именно в этих регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Также этот циклон несет значительные снегопады, — добавила Птуха. Если же верить сурку Тимке, который 2 февраля традиционно спрогнозировал сроки начала весны, придется ждать аж шесть недель. Читайте Снег и морозы до -10: прогноз погоды на первые выходные февраля (карта)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter